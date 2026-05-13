Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından hazırlanan “Duvarların Ötesinde” adli tiyatro oyunu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde seyirci ile buluştu.

Özel gereksinimli bireylerin hayatın içerisinde yaşadıkları zorluklara atıfta bulunularak dikkat çekici mesajların verildiği oyunda özel bireyler anneleri ile birlikte sahne aldı.

Yaklaşık 5 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkan tiyatro oyunu Yönetmen Eray Yasin Özcan önderliğinde, 40 özel gereksinimli birey ve annenin, muhteşem performansı ile sergilendi.

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, programda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl perde arkasında kalmayalım sahneye çıkalım dedik ve fırtınalar estirdik. Bu yıl ise 'Duvarların ötesine' geçiyoruz. Çünkü artık görünmekten korkmuyoruz. Sahneye çıkmaktan çekinmiyoruz. Hayatın tam merkezinde, güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyoruz. Sahnedeki her performans; yalnızca bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesinin yansımasıdır. Ve bu mücadelenin en güçlü kahramanlarından biri de annelerimiz oldu. Çünkü biliyoruz ki birçok başarı hikayesinin perde arkasında sessizce mücadele eden güçlü anneler vardır” ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli bireyler tarafından sergilenerek büyük beğeni kazanan “Duvarların Ötesinde” adlı oyunu Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da izledi.