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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul / Soner Kaya / Yeniçağ

İstanbul Kasımpaşa Kızılay meydanında Kedi Baba lakaplı İrfan Yerli 93 yaşında evinde ölü bulundu.

Yaklaşık 50 yıldır mahallenin kedi ve köpeklerini et, tavuk ile besleyen hayatını hayvanlara adayan hayvan dostu İrfan amcadan 4-5 gündür haber alınamıyordu. Apartman alt komşusu kokudan dolayı mahalle sakinlerine haber verdi. Mahalleyi koku sardı ,esnaflar polis merkezine haber vererek gelmelerini sağladı ardından itfaiye ve cenaze aracı gelerek tabutu götürdü.

Evde tek başına yaşayan hiç evlenmeyen banka emeklisi herkesi ölümünden dolayı üzdü. Kimsesi olmayan kendini özellikle kedilerin beslenmesi ve bakımına adayan Kedi Baba lakaplı İrfan Yerli (93) kimsesizler mezarlığına defnedilecek.