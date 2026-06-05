İstanbul'un Beykoz ilçesinde Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yandı.
Otobüsten dumanların çıktığını gören sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün etrafını tamamen sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı
Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde çalışmalarda bulundu.