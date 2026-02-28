Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Donald Trump, gece boyunca Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde ulusal güvenlik ekibi kurmaylarıyla birlikte ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını takip etti.

Açıklamada, Başkan Trump’ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Saldırılardan önce Senatör Marco Rubio, Kongre bilgilendirmesi yapmak amacıyla “Sekizli Çete” olarak bilinen ulusal güvenlik ekibinin sekiz üyesini aradı. Sekiz üyeden yedisine ulaşarak operasyon hakkında bilgi verilmesi sağlandı.

Beyaz Saray, Başkan Trump ve ulusal güvenlik ekibinin gün boyunca durumu yakından takip etmeye devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, tüm gelişmelerin titizlikle izleneceği ve gerektiğinde hızlı müdahale edileceği vurgulandı.