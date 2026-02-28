1- ARSENAL %27.4
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı
Ünlü İngiliz spor analitiği şirketi Opta’nın verilerine göre; Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek takım Arsenal olarak görülüyor. Son 16'ya kalan takımların şampiyonluk ihtimallerine verilen oranlarla hazırlanan listede Galatasaray tahmini dikkat çekti.Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
1 16
2- BAYERN MÜNİH %14.28
2 16
3- LIVERPOOL %12.83
3 16
4- MANCHESTER CITY %10.79
4 16
5- BARCELONA %7.72
5 16
6- CHELSEA %6.86
6 16
7- NEWCASTLE UNITED %4.66
7 16
8- PSG %4.64
8 16
9- REAL MADRID %2.78
9 16
10- SPORTING LISBON %2.73
10 16
11- ATLETICO MADRID %2
11 16
12- TOTTENHAM HOTSPUR %1.22
12 16
13- ATALANTA %1.06
13 16
14- BAYER LEVERKUSEN %0.47
14 16
15- BODO/GLIMT %0.39
15 16
16- GALATASARAY %0.17
16 16