28 Şubat 2026 Cumartesi
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı

Ünlü İngiliz spor analitiği şirketi Opta’nın verilerine göre; Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek takım Arsenal olarak görülüyor. Son 16'ya kalan takımların şampiyonluk ihtimallerine verilen oranlarla hazırlanan listede Galatasaray tahmini dikkat çekti.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 1

1- ARSENAL %27.4

1 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 2

2- BAYERN MÜNİH %14.28

2 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 3

3- LIVERPOOL %12.83

3 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 4

4- MANCHESTER CITY %10.79

4 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 5

5- BARCELONA %7.72

5 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 6

6- CHELSEA %6.86

6 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 7

7- NEWCASTLE UNITED %4.66

7 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 8

8- PSG %4.64

8 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 9

9- REAL MADRID %2.78

9 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 10

10- SPORTING LISBON %2.73

10 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 11

11- ATLETICO MADRID %2

11 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 12

12- TOTTENHAM HOTSPUR %1.22

12 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 13

13- ATALANTA %1.06

13 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 14

14- BAYER LEVERKUSEN %0.47

14 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 15

15- BODO/GLIMT %0.39

15 16
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali için verilen oran şaşırttı - Resim: 16

16- GALATASARAY %0.17

16 16
