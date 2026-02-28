ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İran'a yapılan saldırılar sonrası, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına izin veren bölge ülkelerinin Tahran tarafından "meşru hedef" olarak değerlendirileceğini ifade etti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TÜRKİYE UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki personelin Adana'daki konsolosluk bölgesine gitmemeleri uyarısında bulundu.

Yayımlananan mesajda, "Bölgesel olaylar nedeniyle, Türkiye'deki ABD hükümet personeline, Türkiye'nin en güneydoğusundaki Adana konsolosluk bölgesine seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verilmiştir" denildi.