Alman basınında yer alan habere göre, Viessmann Climate Solutions, Avrupa pazarında değişen talep dengeleri nedeniyle üretim stratejisinde köklü bir değişiklik yapacak. Şirket, Manisa'daki üretim faaliyetlerini durdurarak Almanya'daki genel merkezini Avrupa operasyonlarının tek ve ana üretim üssü haline getirmeyi planlıyor.
Ünlü Alman firması Türkiye’deki fabrikasını kapatıyor: Yüzlerce kişi işsiz kalacak
ABD merkezli iklimlendirme ve soğutma sistemleri devi Carrier grubunun bünyesinde faaliyet gösteren Almanya kökenli Viessmann Climate Solutions, Manisa'daki üretim tesisini kapatma kararı aldı.Derleyen: Baran Yalçın
"AVRUPA'DAKİ TALEP DÜŞÜŞÜ YAPISAL KAPASİTE FAZLASI YARATTI"
Kararın arkasında yer alan sorun ile ilgili Viessmann Basın Sözcüsü Vanessa Ante, Avrupa'daki pazar dinamiklerinden bahsetti. Kararın, son 24 ayda Avrupa'da konutlar için duvar tipi ısıtma kazanlarına (kombi) yönelik talepte yaşanan "benzeri görülmemiş ve sert düşüşe" karşı stratejik bir yanıt olduğunu ifade eden Ante, "Bu değişim, tüm sektörde ciddi bir yapısal kapasite fazlasına yol açtı. Rekabet gücümüzü koruyabilmek için duvar tipi gazlı kazan üretim kapasitemizi, üretimi büyük ölçekli tek bir merkezde toplayarak optimize etmek zorundayız” sözlerini sarf etti.
'TÜRKİYE'DEKİ SATIŞ AĞI KORUNACAK'
Viessmann'ın 2013 yılının Eylül ayında 15 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım hacmiyle faaliyete geçirdiği Manisa fabrikasının kapanmasından yaklaşık 150 çalışanın etkileneceği ifade edildi.
Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, sürecin çalışanlar açısından en az hasarla atlatılması için hassasiyet gösterileceğinin altı çizildi. Açıklamada, "Sosyal açıdan duyarlı bir geçiş süreci taahhüt ediyoruz. Türk iş hukukuna uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatlarının eksiksiz ödenmesi, kariyer desteği sağlanması ve operasyonel olarak mümkün olduğu takdirde diğer tesislere geçiş olanaklarının değerlendirilmesi planlanmaktadır” söylendi.
"Sözleşmedeki garantiler, imza tarihindeki piyasa koşullarını yansıtıyordu. Ancak o tarihten bu yana gazlı ısıtma kazanları pazarı beklenenden çok daha sert bir daralma yaşadı. Bu konsolidasyon, tüm şirketin uzun vadeli rekabet gücünü güvence altına almak için atılması gereken istisnai ancak kaçınılmaz bir adımdır."