Ünlü Alman firması Türkiye’deki fabrikasını kapatıyor: Yüzlerce kişi işsiz kalacak

"AVRUPA'DAKİ TALEP DÜŞÜŞÜ YAPISAL KAPASİTE FAZLASI YARATTI"

Kararın arkasında yer alan sorun ile ilgili Viessmann Basın Sözcüsü Vanessa Ante, Avrupa'daki pazar dinamiklerinden bahsetti. Kararın, son 24 ayda Avrupa'da konutlar için duvar tipi ısıtma kazanlarına (kombi) yönelik talepte yaşanan "benzeri görülmemiş ve sert düşüşe" karşı stratejik bir yanıt olduğunu ifade eden Ante, "Bu değişim, tüm sektörde ciddi bir yapısal kapasite fazlasına yol açtı. Rekabet gücümüzü koruyabilmek için duvar tipi gazlı kazan üretim kapasitemizi, üretimi büyük ölçekli tek bir merkezde toplayarak optimize etmek zorundayız” sözlerini sarf etti.