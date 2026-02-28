Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim

ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim

ABD ve İsrail’in İran operasyonlarının ardından Bitcoin 64 bin doların altına geriledi, kripto para piyasasından yaklaşık 128 milyar dolar silindi. Analistler, kaldıraçlı pozisyonların önceden tasfiye edilmesi sayesinde etkinin sınırlı kaldığını vurguluyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran genelindeki hedeflere yönelik hava saldırıları başlatmasının ardından Bitcoin 64 bin dolar sınırının altına geriledi ve kripto para piyasasından yaklaşık 128 milyar dolarlık değer silindi.

1 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 2

Analistler, hafta sonu yaşanan bu jeopolitik gerilimin etkisinin, piyasadaki kaldıraçlı pozisyonların daha önce temizlenmiş olması sayesinde sınırlı kaldığını vurguluyor.

2 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 3

Cumartesi günü gelen saldırı haberleri sonrası Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda sert satış baskısı görüldü. Bitcoin, aylardır süren düşüş trendini derinleştirerek kritik destek seviyelerinin altına sarktı.

3 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 4

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 63 bin dolarlara kadar geriledi. Piyasadaki ikinci büyük oyuncu olan Ether (ETH) ise yüzde 4,5 düşüşle 1.835 dolara indi.

4 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 5

“128 Milyar Dolar Silindi”
CoinGecko verilerine göre, haberin hemen ardından dijital varlık piyasasının toplam değerinden yaklaşık 128 milyar dolar silindi. Bu geri çekilme, Bitcoin’in Ekim ayında 126 bin dolar ile zirve yapmasından bu yana devam eden satış dalgasının bir uzantısı niteliğinde.

5 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 6

Ekim ayındaki zirvenin hemen ardından yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilince piyasada uzun süreli bir düşüş trendi başlamıştı.

6 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 7

Piyasadaki hareketliliği değerlendiren Arctic Digital Araştırma Müdürü Justin d’Anethan, Bitcoin’in hafta sonu gerçekleşen kritik olaylardaki rolüne dikkat çekti.

7 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 8

D’Anethan, şunları söyledi:"Kritik olaylar hafta sonu gerçekleştiğinde, Bitcoin her zaman bir basınç valfi görevi görür. Küresel piyasaların kapalı olduğu saatlerde risk iştahındaki değişim ilk olarak burada yankılanır."

8 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 9

Volatilite “Tahliye mi Edildi?”
Saldırıdan sonraki saatlerde Bitcoin kayıplarının bir kısmını geri almayı başardı.

9 10
ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim - Resim: 10

D’Anethan, ilk etkinin beklenildiği kadar yıkıcı olmadığını belirterek şunları ekledi: "Kaldıraçlı pozisyonların büyük kısmının zaten temizlenmiş olması ve satıcıların yorgunluğu nedeniyle, makro olayların etkisi sınırlı kaldı. Bu durum Bitcoin’in daha fazla düşmeyeceği anlamına gelmez, ancak piyasadaki aşırı volatilitenin büyük kısmının halihazırda tahliye edildiğini söyleyebiliriz.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro