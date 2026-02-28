ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Bitcoin'de büyük değişim

“128 Milyar Dolar Silindi”

CoinGecko verilerine göre, haberin hemen ardından dijital varlık piyasasının toplam değerinden yaklaşık 128 milyar dolar silindi. Bu geri çekilme, Bitcoin’in Ekim ayında 126 bin dolar ile zirve yapmasından bu yana devam eden satış dalgasının bir uzantısı niteliğinde.