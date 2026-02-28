Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları (28 Şubat 2026)

Yurt çapında etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini tekrar gündeme getirdi. Şubat ortasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de doluluk oranları yakından takip ediliyor.

Gül Devrim Koyun
Türkiye genelinde kar ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürürken, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’daki barajların doluluk oranları yeniden tartışma konusu oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 44,4 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: %61,23
Darlık: %61,16
Elmalı: %90,79
Terkos: %28,57
Alibeyköy: %36,6
Büyükçekmece: %34,4
Sazlıdere: %28,21
Istrancalar: %48,96
Kazandere: %58,09
Pabuçdere: %31,67

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 28 Şubat 2026 tarihli verilerine göre, İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 65,07 olarak ölçüldü.

Barajların güncel doluluk oranları:

Tahtalı Barajı: %38,22
Balçova Barajı: %87,27
Ürkmez Barajı: %100
Gördes Barajı: %27,39
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %72,48

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 28 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,06 olduğunu açıkladı. Açıklamada, aktif kullanılabilir su oranının ise yüzde 18,56 seviyesinde olduğu belirtildi.

Barajların güncel doluluk oranları:

Akyar: %46,25

Çamlıdere: %23,14

Çubuk 2: %39,85

Eğrekkaya: %47,25

Kargalı: %100

Kavşakkaya: %34,41

Kesikköprü: %100

Kurtboğazı: %32,36

Peçenek: %21,74

Türkşerefli: %5,20

