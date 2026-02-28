İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları (28 Şubat 2026)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 44,4 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.