Türkiye genelinde kar ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürürken, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’daki barajların doluluk oranları yeniden tartışma konusu oldu.
İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları (28 Şubat 2026)
Yurt çapında etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini tekrar gündeme getirdi. Şubat ortasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de doluluk oranları yakından takip ediliyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 44,4 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli: %61,23
Darlık: %61,16
Elmalı: %90,79
Terkos: %28,57
Alibeyköy: %36,6
Büyükçekmece: %34,4
Sazlıdere: %28,21
Istrancalar: %48,96
Kazandere: %58,09
Pabuçdere: %31,67
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 28 Şubat 2026 tarihli verilerine göre, İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 65,07 olarak ölçüldü.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %38,22
Balçova Barajı: %87,27
Ürkmez Barajı: %100
Gördes Barajı: %27,39
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %72,48
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 28 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,06 olduğunu açıkladı. Açıklamada, aktif kullanılabilir su oranının ise yüzde 18,56 seviyesinde olduğu belirtildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %46,25
Çamlıdere: %23,14
Çubuk 2: %39,85
Eğrekkaya: %47,25
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %34,41
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %32,36
Peçenek: %21,74
Türkşerefli: %5,20