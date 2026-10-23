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Ukrayna’nın güneyindeki Oleşki şehrinde insani yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliye edilmesi amacıyla Rusya ile Ukrayna arasında geçici ateşkes mutabakatına varıldı. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın girişimleriyle sağlanan bölgesel ateşkes 29 Ekim’de başlayacak. Ateşkes sürecinde kente insani yardım ulaştırılması ve güvenli koridor oluşturularak sivillerin tahliye edilmesi planlanıyor.

'OLEŞKİ’DEKİ DURUM ÇOK VAHİM'

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Melania Trump’ın girişimleri sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki’ye özel geçici ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Kentteki insani durumun ağırlaştığına dikkat çeken Melania Trump, Oleşki’de yaşayanların büyük bölümünün yaşlılardan oluştuğunu ve acil ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurguladı. Melania Trump, “Oleşki'deki durum çok vahim. Şehir felaketin eşiğinde bir ön cephe bölgesi. Kentte kalan nüfus ağırlıklı olarak acil tıbbi müdahaleye, ilaca, gıdaya ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlı sakinlerden oluşuyor” dedi.

SİVİLLER İÇİN GÜVENLİ TAHLİYE KORİDORU OLUŞTURULACAK

Süreçte özel arabulucu olarak rol aldığını ve taraflarla doğrudan temas kurduğunu belirten Melania Trump, tahliye planına ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Trump, “Her iki ülkeden askeri olmayan sivil liderler, Oleşki sakinlerini evlerinde ziyaret etmek ve ihtiyaç duydukları yardım düzeyini belirlemek için birlikte çalışacak. Tahliye edilmek isteyen sakinlere tercih ettikleri varış noktasına göre destek ve ulaşım sağlanacak. Bazılarının Rusya'ya, bazılarının ise Ukrayna'ya gitmek isteyeceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Melania Trump, sürecin tarafsızlığının korunması ve sivillerin taleplerinin dikkate alınması amacıyla ABD medyasının saha ekiplerine eşlik edeceğini de kaydetti.

2 BİN SİVİLİN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı Oleşki’de, Kahovka Barajı’nın yıkılmasının ardından kentin yüzde 90’ının sular altında kaldığı belirtildi. Çatışma hattında bulunan kentte çoğunluğu yaşlılardan oluşan bin 700 ila 2 bin arasında sivilin kaldığı tahmin ediliyor. Kentte yaşayan yaklaşık 50 çocuğun da acil yardıma ihtiyaç duyanlar arasında bulunduğu bildiriliyor. 29 Ekim’de başlaması planlanan geçici ateşkes kapsamında insani yardımların ulaştırılması ve tahliye talebinde bulunan sivillerin güvenli şekilde bölgeden çıkarılması hedefleniyor.