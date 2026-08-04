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Kaynak: AA / DHA / İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan eşyalar zarar görürken, alevlerin çevreye sıçraması önlendi.

YANGIN KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Kuzetepe Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ALEVLERİ BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, depoda bulunan beyaz eşyalar ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.