Kamuoyunun gündemine AK Parti tarafından sıklıkla getirilen yeni anayasa hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sivil toplum kuruluşlarından, "Türk Demokrasi Vakfı yönetiminin bir süre önce Erdoğan’ı Külliye'de ziyaret ettiği" bilgisini aktaran Sedat Bozkurt; Anayasa Profesörü ve geçtiğimiz dönem Gelecek Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı Özbudun'la olan diyaloğunu aktardı.

ERDOĞAN’A ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK TEKLİFİ

Bozkurt, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Konu cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistem kıyasına gelince Yazıcı, doktora tezinin parlamenter sistem olduğunu hatırlatır ve 'Başından beri ben parlamenter sistemi savunageldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek.' dedi ve ekledi: 'Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz kaydıhayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız.' Heyet de Erdoğan da şaşırdı doğal olarak. Ama hemen devreye giren Erdoğan, Serap Yazıcı’ya dönerek, 'Bunları sonra konuşuruz.' dedi ve konuyu hemen kestirip attı. Burada Yazıcı’nın bir anayasa hukuku profesörü olarak bunu söylemesinin arkasında ne olduğunu doğal olarak merak etmemek elde değil. Demokrasi açısından parlamenter sistemi Erdoğan’ın karşısında sıkı bir biçimde savunduktan sonra bu önerisinin mantıklı bir gerekçesi vardır sanırım."





ERDOĞAN’DAN 'BUNU SONRA KONUŞURUZ' YANITI

Sedat Bozkurt’a göre burada asıl haber değeri olan konu; Erdoğan’ın, "parlamenter sisteme geçilmeli" önerisine cepheden ve kararlı bir biçimde karşı çıkmak yerine "Bunu sonra konuşuruz" demesi. Artık, parlamenter sisteme dönme meselesi Erdoğan açısından da konuşulabilir bir mesele haline gelmiş demek ki.

Gazeteci Bozkurt, Erdoğan’ın "Sonra bakarız" yanıtını anayasayı hazırlayacak olan Özbudun’a verdiğini ancak Hukuk Danışmanı Mehmet Uçum’un ise başkanlık sistemini kıyasıya savunduğuna işaret ederek yazısını şu ifadelerle noktaladı:

"Bu konuda parlamenter sistemi savunan Yazıcı ile cumhurbaşkanlığı sistemini ödünsüz savunan Mehmet Uçum bakalım ne zaman karşı karşıya gelecekler. Ya da gelecekler mi?"



Kaynak: Erdoğan parlamenter sisteme geçmeyi “konuşmaya” hazır

