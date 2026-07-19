Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu

Dünya mutfaklarını inceleyen gastronomi platformu Taste Atlas, en beğenilen marine et lezzetlerini sıraladı. Farklı coğrafyalardan tariflerin yer aldığı listede, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Şiş Kebap, zirveye yakın konumuyla öne çıktı.

Marine işlemi lezzetin anahtarı

Taste Atlas’a göre marine etmek yalnızca ete sos eklemek değil, aynı zamanda kimyasal bir dönüşüm süreci. Tuz, asit ve şekerin dengeli kullanımı sayesinde etin kas lifleri yumuşuyor, daha sulu ve aromatik bir yapı ortaya çıkıyor.