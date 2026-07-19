Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu

Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu

Taste Atlas’ın yayımladığı liste, farklı mutfakların marinasyon tekniklerini karşılaştırırken Türkiye’den bir lezzetin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 1

Dünya mutfaklarını inceleyen gastronomi platformu Taste Atlas, en beğenilen marine et lezzetlerini sıraladı. Farklı coğrafyalardan tariflerin yer aldığı listede, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Şiş Kebap, zirveye yakın konumuyla öne çıktı.

Marine işlemi lezzetin anahtarı

Taste Atlas’a göre marine etmek yalnızca ete sos eklemek değil, aynı zamanda kimyasal bir dönüşüm süreci. Tuz, asit ve şekerin dengeli kullanımı sayesinde etin kas lifleri yumuşuyor, daha sulu ve aromatik bir yapı ortaya çıkıyor.

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 2

Farklı kültürler, farklı teknikler

Karayipler’de narenciye ve baharatlar ön plana çıkarken, Asya mutfağında soya sosu ve meyve bazlı marineler kullanılıyor. Akdeniz mutfağında ise zeytinyağı, sarımsak ve otlar öne çıkan bileşenler arasında yer alıyor.

Türkiye listede üst sıralarda

Taste Atlas’ın sıralamasında Türkiye’den Şiş Kebap, 4.4 puanla listenin en üst basamaklarına yerleşerek dikkat çekti. Yoğurt ve baharat bazlı marine tekniğiyle hazırlanan bu lezzet, dünya mutfakları arasında en beğenilen tariflerden biri oldu.

İşte o liste:

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 3

Kefta Spice (Fas) – 4.1 puan

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 4

Teriyaki (Japonya) – 4.1 puan

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Peri-Peri (Mozambik/Portekiz) – 4.1 puan

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Lemongrass (Vietnam) – 4.2 puan

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Jerk (Jamaika) – 4.2 puan

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Tandoori (Hindistan) – 4.2 puan

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Kashmiri Yogurt (Hindistan) – 4.2 puan

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 10

Kofta Spice Mix (Lübnan) – 4.2 puan

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 11

Lemon-Oregano (Yunanistan) – 4.3 puan

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Carne Asada (Meksika) – 4.4 puan

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 13

Bulgogi (Güney Kore) – 4.4 puan

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Dünyanın en iyi marine etleri açıklandı: Türkiye zirveye damga vurdu - Resim: 14

Şiş Kebap (Türkiye) – 4.4 puan

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