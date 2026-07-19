Burdur’un Gölhisar ilçesinde yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan geleneksel kuyu kebabı, babadan oğula geçen bir miras olarak 35 yıldır yaşatılmaya devam ediyor.
Özel kuyularda 2,5 saatte üretiliyor: Kilosu 1.800 liradan satılıyor
Burdur’da çamur kullanılarak mühürlenen özel kuyularda, ortalama 2,5 saatlik bir sürede kendi buharıyla pişen yemeğin fiyatı 1.800 liradan alıcı buluyor.Kaynak: İHA
Çamur kullanılarak tamamen mühürlenen özel kuyularda, ortalama 2,5 saatlik bir sürede kendi buharıyla pişen süt kuzusu ve oğlak etleri, hem bölge halkından hem de çevre illerden yoğun ilgi görüyor.
Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaide, öncelikle özel olarak inşa edilen kuyular yüksek derece ısıya ulaştırılıyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan etler askılara dizilerek kızgın kuyuya sarkıtılıyor.
Kuyunun kapağı kapatıldıktan sonra kenarları, içeriye hiçbir şekilde hava sızmayacak biçimde çamurla sıvanarak kapatılıyor. Yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca tamamen kendi buharında ve sıcaklığında yavaş yavaş pişen etler, lokum kıvamına geldiğinde kuyudan çıkarılarak bekletilmeden sıcak bir şekilde müşterilere sunuluyor.
Gölhisar’da bir asırdan uzun süredir devam eden bu köklü geleneği devralan ve baba mesleğini ilk günkü motivasyonla sürdüren 40 yaşındaki Mehmet Güngör, kuyu kebabının yakaladığı lezzetteki en büyük sırrın tamamen doğal pişirme tekniği olduğunu vurguluyor.
Kilosu 1.800 liradan alıcı bulan bu özel lezzet, Burdur sınırlarını aşarak Türkiye'nin dört bir yanından gurme ziyaretçileri ilçeye çekiyor.
Otuz beş yıldır aynı geleneksel metodun dışına çıkmadıklarını belirten Güngör, süreci şu sözlerle özetliyor:
"Kebabımızın temelini, yöremizin doğal meralarında beslenen süt kuzuları ve oğlaklar oluşturuyor. Kuyuyu iyice kızdırdıktan sonra etleri içeri alıyor ve kapağın etrafını özel çamurumuzla sıkıca kapatıyoruz. İçerideki hava sirkülasyonu tamamen kesiliyor. Et kendi suyu ve buharıyla ağır ağır piştiği için kuruma yapmıyor, suyunu içinde hapsederek yumuşacık bir kıvama ulaşıyor. Kuyudan çıkardığımız gibi de taze taze servis ediyoruz."
Gölhisar kuyu kebabının methini duyarak bu lezzeti yerinde deneyimlemek için İstanbul’dan yola çıkan Emre Yücel, harcanan emeğin karşılığını fazlasıyla verdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.
Yücel, "Türkiye’nin pek çok bölgesinde farklı kebap türleri denedim ancak Gölhisar'daki bu kuyu kebabının aroması ve dokusu bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve damağa bıraktığı tat gerçekten çok farklı bir seviyede. Sadece bu özel lezzeti tatmak için İstanbul'dan buraya geldim ve kesinlikle değdi. Etsever herkese burayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.