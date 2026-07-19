Özel kuyularda 2,5 saatte üretiliyor: Kilosu 1.800 liradan satılıyor

Yücel, "Türkiye’nin pek çok bölgesinde farklı kebap türleri denedim ancak Gölhisar'daki bu kuyu kebabının aroması ve dokusu bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve damağa bıraktığı tat gerçekten çok farklı bir seviyede. Sadece bu özel lezzeti tatmak için İstanbul'dan buraya geldim ve kesinlikle değdi. Etsever herkese burayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.