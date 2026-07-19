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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor.

New Jersey Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayacak dev finali Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi İspanya'da Luis de la Fuente ve Arjantin'de Lionel Scaloni'nin sahaya sürdüğü ilk 11'ler belli oldu.

İSPANYA-ARJANTİN İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo, Alvarez, Messi.

TARİHTE İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ilk buluşmasında 1966 Dünya Kupası grup aşamasında Arjantin, İspanya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu finalde karşı kozlarını paylaşacak.

FIFA dünya sıralamasının uygulanmaya başladığı 1992 yılından bu yana da ilk kez klasmanın ilk iki sırasında bulunan iki milli takım final oynayacak.

KUPA İÇİN TARİHİ FIRSAT

İspanya, 2010'un ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflerken, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü kez kupayı müzesine götürmenin peşinde.

La Roja'nın zafere ulaşması halinde İspanya, birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak. Ayrıca erkekler ve kadınlarda dünya şampiyonu unvanını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke olarak tarihe geçecek.

REKORLAR GECESİ

İspanya, turnuvada oynadığı yedi maçın altısında kalesini gole kapatarak savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyol ekibi ise son 37 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise takımını şampiyon yapması halinde, Vittorio Pozzo'nun üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk teknik direktör rekoruna ortak olacak.

39 yaşındaki Lionel Messi Brezilyalı Cafu'nun ardından üç Dünya Kupası finalinde görev alan tarihteki ikinci futbolcu olacak.

Arjantinli yıldızın gol atması durumunda ise iki farklı Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olarak tarihe geçecek.