Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı: Zirvede sürpriz yok

Avrupa'nın üstünlüğünün göze çarptığı 2026 UBS Küresel Servet Raporu'na göre, küresel servet artışıyla birlikte İsviçre kişi başı 910 bin dolarlık varlığıyla dünyanın en zengin ülkesi konumunu alırken; ABD ve Lüksemburg'un ardından Asya ve Körfez'den de çeşitli ülkelerin girdiği ilk 30 listesinin son sırasında 143 bin dolarlık servetiyle Yunanistan yer aldı.