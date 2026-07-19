Avrupa'nın üstünlüğünün göze çarptığı 2026 UBS Küresel Servet Raporu'na göre, küresel servet artışıyla birlikte İsviçre kişi başı 910 bin dolarlık varlığıyla dünyanın en zengin ülkesi konumunu alırken; ABD ve Lüksemburg'un ardından Asya ve Körfez'den de çeşitli ülkelerin girdiği ilk 30 listesinin son sırasında 143 bin dolarlık servetiyle Yunanistan yer aldı.
Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı: Zirvede sürpriz yok
Küresel rapor, ülkeler arasındaki gelir farkını gözler önüne serdi; zirve ile alt sıralar arasındaki makas dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
30. Yunanistan – 143 bin dolar
29. BAE – 158 bin dolar
28. Malta – 164 bin dolar
27. Katar – 189 bin dolar
26. Portekiz – 196 bin dolar
25. Finlandiya – 209 bin dolar
24. Japonya – 212 bin dolar
23. İtalya – 279 bin dolar
22. Avusturya – 280 bin dolar
21. Birleşik Krallık – 293 bin dolar
20. İspanya – 306 bin dolar
19. Güney Kore – 311 bin dolar
18. İsrail – 312 bin dolar
17. İrlanda – 314 bin dolar
16. Tayvan – 333 bin dolar
15. Fransa – 341 bin dolar
14. Almanya – 347 bin dolar
13. Kanada – 400 bin dolar
12. İsveç – 406 bin dolar
11. Belçika – 408 bin dolar
10. Hollanda – 415 bin dolar
9. Norveç – 425 bin dolar
8. Yeni Zelanda – 450 bin dolar
7. Danimarka – 523 bin dolar
6. Singapur – 527 bin dolar
5. Avustralya – 616 bin dolar
4. Hong Kong – 648 bin dolar
3. Lüksemburg – 655 bin dolar
2. ABD – 696 bin dolar
1. İsviçre – 910 bin dolar
Avrupa ülkeleri (İsviçre, Lüksemburg, Danimarka vb.) devasa finansal güçleriyle ilk 30'luk elit çemberi adeta domine ediyor.
Ancak vitrine konulan "ortalama servet" rakamları yalnızca bir maske. İstihbarat uzmanlarına göre, zenginliğin perde arkasında gerçekten kimlerin elinde toplandığını ve tabana nasıl yayıldığını gösteren asıl şifre "medyan (ortanca) servet" verilerinde gizli.