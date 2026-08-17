Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi.
Siyah-beyazlı kulüp, yeni transferi Dusan Vlahovic'in ismini de UEFA kadrosuna ekledi.
KAUNO ZALGİRİS MAÇI ÖNCESİ GÜNCELLEME
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde UEFA'ya sunulan güncel oyuncu listesinde Dusan Vlahovic'in de yer almasıyla birlikte Sırp golcü, teknik heyetin görev vermesi halinde Avrupa Ligi'nde forma giyebilecek.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği güncel kadroda şu isimler yer aldı:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy.