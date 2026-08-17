Şehit Sait Ertürk'ün eşinden TRT'nin 'Asırlık Gece" belgeseline itiraz: FETÖ'cü ilan edildi

Bu ağızlar bu sübliminal mesaj çabaları doğru değil.

Kahraman şehidimizin ruhunu ve emanetini incitir ancak.

İstanbul’da o gecenin yönünü değiştirenlerden biri de Sait Ertürk’tür gurur duyun,siyasi fikriniz farklı olsa da.

Sizden ve kızınız Ceren’den de bahis var, helalleştiniz.