TRT'nin belgeselinde yer verdiği Albay Sait Ertürk'ün eşi sosyal medyadan 'Ne bir eksik ne bir fazla' diyerek yaptığı açıklamada eşi hakkında verilen bilgilerin ve senaryonun hatalı olduğunu duyurdu. Şehit eşi sosyal medya kullanıcıları tarafından FETÖCÜ ilan edildi.
Şehit Sait Ertürk'ün eşinden TRT'nin 'Asırlık Gece" belgeseline itiraz: FETÖ'cü ilan edildi
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Albay Sait Ertürk'ün hikayesi, TRT'nin 'Asırlık Gece' isimli belgeselinde işlendi. Şehidin eşi Ceylan Ertürk, anlatımdaki gerçeklikten kopukluk ve yanlış bilgilendirmelere dikkat çekince sosyal medyada 'FETÖCÜ' ilan edildi.Yunus Arıkan
Ceylan Ertürk şunları söyledi:
Asırlık Gece diye bir dizi var. Bugün eşim Sait Ertürk Albay'ı da dahil ettikleri bölümü izledim.Bir tek şeyi doğru anlatsaydınız olmazdı değil mi? Yaptığınız işi doğru dürüst yapsaydınız. Canlandırma yapmışlar,
Ne olup biteni ne de kişileri doğru yere oturtmuşlar. Nerden başlamak nasıl anlatmak lazım bilemedim. Zahmet edip bir röportajı izleseler o da olurdu. Böyle zamanlarda Sait kalkıp gelse, her şeyi dosdoğru anlatabilse diyorum... Ne eksik ne fazla...
Eşim Sait Ertürk'ün en sevdiğim özelliklerinden biri çok ama çok dürüst olmasıydı. Ne pahasına olursa olsun bundan asla ödün vermezdi. Kendimden büyük bir kahraman yaratayım, durumu idare edeyim demez, olan biten ne varsa dosdoğru anlatırdı.
Ertürk'e yapılan yorumlar ise şöyle:
Şehidimizin ruhu şaad olsun. Özür dilerim fakat seçtiğiniz kelimeler yüzünden sizi “darbeci” sanmamak elde değil. Gerçekten beni bağışlayın ama buradan okununca anlaşılan durum bu.
Bu ağızlar bu sübliminal mesaj çabaları doğru değil.
Kahraman şehidimizin ruhunu ve emanetini incitir ancak.
İstanbul’da o gecenin yönünü değiştirenlerden biri de Sait Ertürk’tür gurur duyun,siyasi fikriniz farklı olsa da.
Sizden ve kızınız Ceren’den de bahis var, helalleştiniz.
profiline baktımda ropörtajını izlemeye gerek duymadım. belliki siyasi kariyer peşindesin. özgür özel paylaşımlarını görürse belki bir meclis üyeliği falan kaparsın. tek amacın siyasi senin.