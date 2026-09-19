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Sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 yenerek ses getiren Beşiktaş bir yandan da geleceğe yönelik transfer yatırımlarına devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, FC Minsk forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Zakhar Drachev için harekete geçtiği öne sürüldü. Belarus U19 Milli Takımı'nda da görev yapan genç futbolcunun İstanbul'a geldiği ve ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşayacağı belirtildi.

Drachev'in Beşiktaş altyapısına katılmasının beklendiği ifade edilirken genç futbolcunun Belarus'tan ayrılış şekli ise kulübünde krize neden oldu.

MAÇTAN ÖNCE İSTANBUL'A GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Drachev, FC Minsk'in Dinamo Minsk ile oynayacağı karşılaşmadan bir gün önce kulübüne haber vermeden Belarus'tan ayrıldı.

18 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a gelmesinin ardından FC Minsk Teknik Direktörü Artem Çelyadinsky de yaşananlara sert tepki gösterdi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Nefes'te yer alan habere göre; FC Minsk Teknik Direktörü Artem Çelyadinsky yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Zakhar Drachev ilk 11'de oynuyordu, sonra ortadan kayboldu. Yedek kulübesinde bile yoktu. Şaşırmadınız mı? Bu benim kariyerimde ilk kez oluyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim; bir oyuncu izinsiz kulüpten ayrıldı, bir yerlere uçtu. Dün maç öncesi ısınmada olması gerekiyordu. Toplantıya gittik, orada yoktu. Arkadaşlarına sorduk, uçağa bindiğini söylediler. Bu tamamen menajerin etkisi. Drachev o kadar etkilendi ki, kimseye haber vermeden kulüpten ayrılmayı başardı."

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINA KATILMASI BEKLENİYOR

FC Minsk cephesinde tepkiye neden olan gelişmenin ardından gözler Beşiktaş'a çevrildi. 18 yaşındaki Drachev'in siyah-beyazlıların altyapı yapılanmasına dahil edilmesinin beklendiği belirtilirken transferle ilgili Beşiktaş'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.