Siyah-beyazlı kulüp, Leandro Trossard’ın topuk kemiğinde (kalkaneus) darbelere bağlı kemik ödemi belirlendiğini açıkladı. Erzurumspor FK mücadelesinin tamamlanmasıyla topuğundaki sızılar şiddetlenen Belçikalı hücum oyuncusunun son durumu netleşti. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kanat oyuncusu hakkında resmi bir bilgilendirme yayımladı.
Beşiktaş’ın Trossard’ın tıbbi süreciyle alakalı yayımladığı metin şu şekilde:
"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır. Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."
Yıldız isim, Süper Lig bünyesinde yarın gerçekleşecek Amedspor randevusunda kadroda yer alamayacak. Bu dönem Beşiktaş’la 7 müsabakaya adını yazdıran 31 yaşındaki tecrübeli isim, takımına 1 gol ve 1 asistlik performans sundu.