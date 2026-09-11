Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Erzurumspor'u Emirhan, Trossard ve İlhan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdi.
Beşiktaş paylaşımında, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın. 😉 pic.twitter.com/hv0nDZupWv— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 11, 2026