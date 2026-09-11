Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Erzurumspor'u Emirhan, Trossard ve İlhan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş Erzurumspor’u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduBeşiktaş Erzurumspor’u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduSpor

Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan galibiyet sonrası hakem tepkisi: 'Maçı kazandık ama...' - Resim : 2

Beşiktaş paylaşımında, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım: