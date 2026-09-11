Ankara'da üç kuşaktır ata tohumuyla yetiştirilen Mühürlü İpsala Kavunu'nda hasat sezonu başladı.
Su istemiyor, 50 ton bekleniyor: Tek bir ile özgü
Ankara'da ata tohumuyla ve susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen Mühürlü İpsala Kavunu'nda hasat başladı. Bu yıl 80 dekarlık alandan yaklaşık 50 ton rekolte beklenirken, kavunlar Sincan Yenikent'teki pazarda satışa sunuluyor.Kaynak: İHA
Susuz tarım yöntemiyle üretilen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan kavunda, bu yıl 80 dekarlık alandan yaklaşık 50 ton rekolte bekleniyor.
Tarlalardan toplanan kavunlar, traktörlerle Sincan ilçesinin Yenikent semtindeki kavun pazarına getiriliyor. Kavunlar burada Ankara'daki pazarcılar tarafından satın alınarak kentteki pazar ve marketlerde tüketiciye sunuluyor.
Mühürlü İpsala Kavunu'nu susuz tarım yöntemiyle yetiştirdiklerini belirten Ömer Kılıç, kavunun yaklaşık 80 yıldır kendi arazilerinde ata tohumu kullanılarak üretildiğini söyledi.
Kavunun kıraç arazide, susuz yetiştirildiğini ifade eden Kılıç, ürünün "yuvarlak, mühürlü siyah kavun" olarak bilindiğini belirtti. Kılıç, tarladan toplanan kavunların traktörlerle pazara getirildiğini ve Ankara'daki pazarcılar aracılığıyla satışının yapıldığını aktardı.
Mühürlü İpsala Kavunu'nun şehir dışına satışının fazla olmadığını belirten Kılıç, ürünün ağırlıklı olarak Ankaralılar tarafından tüketildiğini ifade etti.
Kılıç, "Kavunumuz sadece bize özgü bir kavundur. 80 yıldır bizim arazimizde yetişiyor. Ata tohumu ile yetişiyor o yüzden sadece buraya özgü bir kavundur” dedi.
Kılıç, geçmişte Ankara dışından Kayseri, Erzurum, Trabzon ve Sivas gibi illerden alıcıların Sincan'daki kavun pazarına geldiğini, kavunların kamyonlarla bu illere gönderildiğini anlattı.
Kavunun artık Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirildiğini belirten Kılıç, bu nedenle ürünün Ankara dışına satışının azaldığını söyledi.
Ata tohumu ile kavun üretimini sürdüreceklerini belirten Kılıç, dışarıdan getirilen tohumlarla yapılan üretimde hastalıkla karşılaşabildiklerini söyledi.
Antalya ve Mersin'den getirilen kavun fideleriyle sulu tarım yaptıklarını ancak hastalıkla karşılaştıklarını ifade eden Kılıç, ata tohumu ile yetiştirilen Mühürlü İpsala Kavunu'nda ise hastalık görülmediğini belirtti.
Kılıç, yerli ata tohumlarını yetiştirerek üretime devam edeceklerini söyledi.
Üretici Uğur Çay da Mühürlü İpsala Kavunu'nun Ankara'ya has olduğunu ve ata tohumu ile yetiştirildiğini belirtti.
Kavunun asit oranının düşük, kabuğunun ince ve aromasının diğer kavunlara göre daha belirgin olduğunu ifade eden Çay, içinin turuncu ve lezzetli olduğunu söyledi.
Bu yıl 80 dekarlık alana kavun ektiklerini belirten Çay, yaklaşık 50 ton rekolte beklediklerini kaydetti.
Çay, kavunu üç kuşaktır ata tohumu olarak ektiklerini ve sulu tarım yapmadıklarını ifade etti.
Yeni sezonun verimli geçtiğini belirten Çay, hasadın başladığını ve kavunların Yenikent'teki pazarda satışa sunulacağını söyledi.
Kavunların toptan ve perakende olarak satıldığını belirten Çay, Ankara ve çevre illerde yaşayanları Yenikent'teki kavun pazarına davet etti.