Samorin'deki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano idaresinde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve tempolu koşularla başladı.
Ardından pas organizasyonlarına geçilen idmanın basına kapalı bölümünde oyuncuların taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı bildirildi.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden takip etti.
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon kamp programına akşam salonda gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.