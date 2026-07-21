Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi’den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcunun yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yaptı.

Beşiktaşta Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde yaralanma tespit edildi - Resim : 1

MR SONRASI NETLEŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, ayak bileğinden sakatlanan Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi sonrası durumunun netleştiği belirtildi.

LİGAMAN YARALANMASI TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, Nijeryalı futbolcunun ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği ifade edildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Beşiktaş, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu. Ndidi’nin sahalara ne zaman döneceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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