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Serie A kulübü Napoli ile sözleşmesinin son sezonuna giren Romelu Lukaku'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni transfer iddiası daha ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAKLA İLGİLENMİYOR

Beşiktaş'ın golcü transferinde listesinde bulunduğu iddia edilen Lukaku için İtalyan gazeteci Ciro Venerato RAI'ye konuşarak Vincenzo Italiano ile Belçikalı yıldız arasında bir temas kurulduğunu ifade etti. Ancak 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Türkiye'yi öncelik olarak görmediği ve Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

NAPOLI'DE SÖNÜK BİR SEZON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon Napoli'de sadece 7 maçta görev alan ve 1 gol atan Lukaku'nun yeni adresi merak ediliyor.