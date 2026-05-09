Beşiktaş vs Trabzonspor öncesinde Beşiktaş’ta önemli bir eksik daha belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun gastroenterit tanısı nedeniyle tedavisinin sürdüğü ve bu nedenle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş’ta ayrıca sakatlıkları devam eden Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica da kadroda yer almıyor. Bu eksikler, özellikle hücum hattı ve rotasyon planı açısından teknik ekibin elini daraltıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.