Beşiktaş Kulübü'nün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri üyelerin onayına sunuldu.
SERDAL ADALI YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Genel kurulda yapılan oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Toplantıda 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali faaliyetler görüşüldü.
Faaliyetlerin genel kurul üyelerinin onayına sunulmasının ardından yapılan oylamada, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
2026-2027 BÜTÇESİ DE KABUL EDİLDİ
Genel kurulda ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan mali yılı konsolide bütçesi de oylamaya sunuldu.
Yapılan oylamanın ardından kulübün yeni dönem bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.