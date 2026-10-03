Beşiktaş Kulübü'nün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri üyelerin onayına sunuldu.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi ibra edildi - Resim : 1

SERDAL ADALI YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi ibra edildi - Resim : 2

Toplantıda 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali faaliyetler görüşüldü.

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Faaliyetlerin genel kurul üyelerinin onayına sunulmasının ardından yapılan oylamada, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi ibra edildi - Resim : 4

2026-2027 BÜTÇESİ DE KABUL EDİLDİ

Genel kurulda ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan mali yılı konsolide bütçesi de oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamanın ardından kulübün yeni dönem bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.