Kaynak: AA

Rahmi M. Koç Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Oksijen İklimin Ötesinde: Antalya’ya Doğru” başlıklı zirvede, Ali Koç ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol bir araya geldi. Gazeteci Barçın Yinanç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; enerji maliyetlerinden küresel rekabet gücüne, cari açıktan finansman arayışlarına kadar yeşil dönüşümün ekonomiye yansımaları değerlendirildi.

DEPOLAMADA 6 KAT BÜYÜMEYE İHTİYAÇ VAR

Yeşil dönüşümün hızlanması için yatırım ikliminin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Ali Y. Koç, yenilenebilir enerji kaynaklarının 24 saat kesintisiz üretim yapamamasının yarattığı zorluklara değindi.

Mevcut kapasite ile reel tüketim arasındaki uçuruma vurgu yapan Koç, "Şu anki tabloda yüzde 61’lik üretim kapasitesi, tüketimin ancak yüzde 40'ına yanıt verebiliyor" diyerek aradaki bu açığın kapanması için şebeke ve enerji depolama yatırımlarının şart olduğunu dile getirdi. Küresel çapta depolama kapasitesinin bugünkünün tam 6 katına çıkması gerektiğini söyleyen Koç, bunun iş dünyası için dev bir potansiyel barındırdığını, kamu otoritesinin ise bu yatırımları cazip hale getirecek teşvikleri sunması gerektiğini ifade etti.

"ENERJİ MALİYETLERİ REKABETİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Küresel rekabette enerji, teknoloji, jeopolitik ve finansmanın artık ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çeken Koç, iklim politikalarının devletlerin rekabet gücünde belirleyici bir rol üstlendiğini vurguladı. Avrupa'daki enerji fiyatlarının ABD'nin iki katı seviyesinde olduğunu hatırlatan Koç, maliyetlerin rekabetçilik üzerindeki yıkıcı veya yapıcı etkisine dikkat çekti. Çinli firmaların küresel pazardaki dominant yükselişinde kamu desteklerinin büyük payı olduğunu belirten Koç, Çin'in elektrifikasyonu stratejik bağımsızlık hedefiyle uzun süredir merkeze aldığını hatırlattı.

2035 HEDEFİ ULAŞILABİLİR: 400 MİLYAR DOLARLIK AVANTAJ

COP31’in 2035 yılına dair elektrifikasyon hedeflerini değerlendiren Ali Y. Koç, Uluslararası Enerji Ajansı’nın öngörüleriyle hedeflerin uyuştuğunu belirtti. IEA'nın 2035'te enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 33 olacağını öngördüğünü, dolayısıyla yüzde 35'lik hedefin son derece gerçekçi olduğunu söyleyen Koç, "Bu hedefe ulaşıldığında, bizim gibi enerjisini dışarıdan alan ülkelerin faturasında 400 milyar dolarlık bir azalma öngörülüyor. Bu da doğrudan daha yüksek rekabet gücü anlamına geliyor" dedi.

"SORUN SERMAYE DEĞİL, DOĞRU PROJE"

Dönüşümün finansman ayağına da parantez açan Koç, küresel piyasalarda bir sermaye kıtlığı yaşanmadığını, asıl problemin "finansman" ile "doğru ve uygun projeleri" eşleştirememek olduğunu savundu. Finans kuruluşlarının yatırım iştahı olmasına rağmen uygun proje bulmakta zorlandığına işaret eden Koç, COP31 sürecinin yeni yatırım fırsatları, teşvikler ve uluslararası iş birlikleri için kritik bir köprü olacağını dile getirdi. Koç ayrıca, Koç Holding'in COP31 Küresel İş Ortağı unvanıyla Türkiye'nin ev sahipliğine vereceği desteği de vurguladı.