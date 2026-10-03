Yeniçağ Gazetesi
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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak

Konya Çevre Yolu’nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin Aksaray-Adana arasındaki 16,1 kilometrelik bölümünün bu yıl tamamlanması hedeflenirken, diğer etapta 705 metrelik çift tüp tünel, viyadükler ve köprüler inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla milyarlarca liralık tasarruf sağlanacak.

Kaynak: İHA
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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nda devam eden çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Toplam 122 kilometre uzunluğunda ve 3 kısım halinde projelendirilen çevre yolu, gidiş-geliş toplam 6 şerit olarak hizmet verecek.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 2

Projenin Aksaray-Adana aksları arasında bulunan 16,1 kilometrelik bölümünde çalışmalar devam ediyor. Uraloğlu, bu kesimin yapımını 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 3

Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik bölümün hizmete girmesiyle iki nokta arasındaki seyahat süresinin mevcut güzergâha kıyasla 24 dakika azalması bekleniyor. Böylece özellikle transit trafiğin şehir içindeki yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 4

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre söz konusu kesim sayesinde yılda 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira ise akaryakıttan tasarruf edilecek. Böylece yalnızca bu bölümün ekonomiye yıllık katkısının toplam 1 milyar 586 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 5

Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometrelik ikinci kısmının tamamının hizmete alınmasıyla çok daha büyük bir zaman avantajı ortaya çıkacak. Mevcut yola göre seyahat süresinin yaklaşık 40 dakika kısalacağı hesaplanıyor.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 6

İkinci kısmın tamamen açılmasıyla yılda 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira da akaryakıttan tasarruf sağlanması bekleniyor. Böylece toplam yıllık tasarruf miktarı 3 milyar 78 milyon lirayı bulacak. Karbon salınımının ise yılda 42 bin 303 ton azaltılması hedefleniyor.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 7

Çevre yolunun 54 kilometrelik üçüncü kısmı da Konya’nın önemli ulaşım güzergâhlarını birbirine bağlayacak. Bu bölümle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında doğrudan bağlantı kurulması planlanıyor.

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Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak - Resim: 8

Konya-Karaman ile Konya-Seydişehir aksları arasındaki 23 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yolun yanı sıra 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metrelik 2 viyadük, toplam 109 metrelik 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edilecek.

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