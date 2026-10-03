Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nda devam eden çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Toplam 122 kilometre uzunluğunda ve 3 kısım halinde projelendirilen çevre yolu, gidiş-geliş toplam 6 şerit olarak hizmet verecek.
Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak
Konya Çevre Yolu’nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin Aksaray-Adana arasındaki 16,1 kilometrelik bölümünün bu yıl tamamlanması hedeflenirken, diğer etapta 705 metrelik çift tüp tünel, viyadükler ve köprüler inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla milyarlarca liralık tasarruf sağlanacak.Kaynak: İHA
Projenin Aksaray-Adana aksları arasında bulunan 16,1 kilometrelik bölümünde çalışmalar devam ediyor. Uraloğlu, bu kesimin yapımını 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.
Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik bölümün hizmete girmesiyle iki nokta arasındaki seyahat süresinin mevcut güzergâha kıyasla 24 dakika azalması bekleniyor. Böylece özellikle transit trafiğin şehir içindeki yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.
Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre söz konusu kesim sayesinde yılda 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira ise akaryakıttan tasarruf edilecek. Böylece yalnızca bu bölümün ekonomiye yıllık katkısının toplam 1 milyar 586 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.
Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometrelik ikinci kısmının tamamının hizmete alınmasıyla çok daha büyük bir zaman avantajı ortaya çıkacak. Mevcut yola göre seyahat süresinin yaklaşık 40 dakika kısalacağı hesaplanıyor.
İkinci kısmın tamamen açılmasıyla yılda 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira da akaryakıttan tasarruf sağlanması bekleniyor. Böylece toplam yıllık tasarruf miktarı 3 milyar 78 milyon lirayı bulacak. Karbon salınımının ise yılda 42 bin 303 ton azaltılması hedefleniyor.
Çevre yolunun 54 kilometrelik üçüncü kısmı da Konya’nın önemli ulaşım güzergâhlarını birbirine bağlayacak. Bu bölümle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında doğrudan bağlantı kurulması planlanıyor.
Konya-Karaman ile Konya-Seydişehir aksları arasındaki 23 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yolun yanı sıra 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metrelik 2 viyadük, toplam 109 metrelik 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edilecek.