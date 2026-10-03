Dev projede sona doğru: 705 metrelik tünelle bağlanacak, yol 40 dakika kısalacak

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre söz konusu kesim sayesinde yılda 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira ise akaryakıttan tasarruf edilecek. Böylece yalnızca bu bölümün ekonomiye yıllık katkısının toplam 1 milyar 586 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.