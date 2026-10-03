Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün sportif ve ekonomik konularına ilişkin değerlendirmeler bulunurken Türk futbolunda yaşanan son gelişmelere dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BİZ AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ'

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:



“UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik. Alanyaspor ve Amedspor maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamıza engel olanların, şu an nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz. Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden, Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu. Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz! Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağlanırsa, Beşiktaş şampiyon olacaktır.”

'1,5 YILDA 466 MİLYON EURO ÖDEDİK'

“Geride kalan 1,5 yılda 466 milyon euro ödedik. Yani her gün 1 milyon euro ödeme yaptık. Her gün 55 milyon TL ödediğinizi düşünün. 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik. Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış bir yönetim kurulu olarak karşınızdayız.”

DİKİLİTAŞ PROJESİNDEN 8,5 MİLYAR TL GELİR HEDEFİ

"1.5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Dikilitaş projesinden bugünün geliriyle 8.5 milyar TL gelir elde edeceğiz. Şu anda 2.1 milyar TL gelir kazandık, 6.4 milyar TL daha alacağız. Bu 6.4 milyar TL ile banka borçlarımızı ödeyeceğiz. Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyecek duruma gelmiştir. Beşiktaş'a yeni bir arsa kazandırarak burada yeni bir gayrimenkul projesi yapmak istiyoruz. Bu ikinci projeden gelecek parayı Beşiktaş'ın futbol takımını büyütmek, altyapı ve Beşiktaş'ın geleceği için kullanacağız. Dikilitaş'ın temel atma töreni en kısa sürede yapılacak."

'YETER Kİ GİT DİYECEĞİMİZ OYUNCUMUZ KALMADI'

"Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek ‘Yeter ki git’ diyeceğimiz oyuncumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunlarına sahip. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek."

STAT KAPASİTESİ 46 BİNE ÇIKARILACAK

"Stadımızın kapasitesini 46 bine çıkartıyoruz. Stadyum gelirlerimiz artacağı gibi sesimiz de daha gür çıkacak. Görev süremiz içinde Kartal Yuvası gelirlerini yüzde 300 artırdık. Stat gelirlerimizi 4.6 milyar TL'ye çıkardık. Kulübümüze önemli sponsorluklar kazandık. Sponsorluktan elde edilen toplam gelirimizi 90 milyon euro oldu ve artmaya da devam edecek. Futbol takımımızın forma sırt sponsoruyla ilgili yaşananlar herkesin malumu. Söz konusu şirket geçtiğimiz hafta TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz."

ŞİŞLİ'YE ÖĞRENCİ YURDU, SANCAKTEPE'YE ALTYAPI YATIRIMI

"Üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Bu alanda da ilklerin kulübü olarak diğer kulüplere öncülük edeceğiz. Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK Divan Lokali haline getirdik ve divan üyelerinin hizmetine sunduk. Sancaktepe 15 Temmuz Tesisleri, Beşiktaş'a uzun yıllar sonra yapılan ilk tesistir. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak ve geleceğin yıldızlarını buradan yetiştireceğiz."