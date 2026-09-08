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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş'ta yönetim kurulu, 8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. Toplantının ardından kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapmasına karar verildi.

SEÇİM 27 EYLÜL'DE

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluk şartı aranmaksızın 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TARİHİ DE AÇIKLANDI

Yönetim kurulu toplantısında, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi de belirlendi.

Toplantı 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantılarına ilişkin detaylı bilgilendirmenin daha sonra ayrıca yapılacağını duyurdu.