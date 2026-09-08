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Trabzonspor, Amedspor karşılaşmasının ardından yollarını ayırdığı Fatih Tekke'nin ayrılık süreci hakkında basına yansıyan iddialara yanıt verdi.

Bordo-mavililer, Tekke'nin futbolcularla iletişim problemi yaşadığı yönündeki haberleri yalanlarken sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı.

'İLETİM PROBLEMLERİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Fatih Tekke’nin ayrılık sürecinin futbolcularımızla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır."

'AYRILIK TARİHİNE KADAR OLAN HAK EDİŞLERİ ÖDENDİ'

Bordo-mavili kulüp, Tekke'nin ayrılığı nedeniyle ilave bir ödeme yükümlülüğünün oluşmadığını da duyurdu.

Açıklamada, "Fatih Tekke’nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir. Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır." denildi.