EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı

Kendi çalışma hayatından örnek veren Uğurlu, "Benim dernek başkanı olarak 10 bin prim günüm var. Yanımda 6 bin günle emekli olmuş arkadaşlarımla beraber çalışıyorum, ama ben 15 sene daha bekleyeceğim. Bu hiçbir vicdana, hiçbir yasaya, hiçbir ekonomiye sığmaz" dedi.