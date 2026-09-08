Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı

EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı

Kademeli emeklilik bekleyen milyonların sesi olan EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, erken seçimi işaret ederek iktidarın planını açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Kademeli Emeklilik Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, KOZA TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini

1 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 2

Sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Uğurlu, sürecin siyasî hesaplarla yürütülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

2 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 3

Açıklamalarında EYT düzenlemesinin de geçmişte seçim öncesi çıkarıldığını hatırlatan Uğurlu, toplumsal mağduriyetlerin oy potansiyeli olarak değerlendirilmesini eleştirdi. Uğurlu, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

3 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 4

"EYT seçime dayalı çıkarıldı. Kaybedecek olsam bile çıkarılmam denilen yasa, seçimden birkaç ay kala apar topar çıkarılıyorsa pekala kademeli emeklilik de çıkarılabilir. Seçime endeksli olmayı, bu ülkedeki hiçbir adaletsizliğin seçime endeksli olmasını istemezdik. Maalesef toplumsal mağduriyetler oy potansiyeli olarak görülüyor ve tamamen seçim getirisi, götürüsü olarak bakılıyor."

4 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 5

Mevcut sistemdeki prim ve yaş adaletsizliğine dikkat çeken EMADDER Başkanı, aynı şartlarda çalışan bireyler arasında yıllara varan uçurumlar oluştuğunu ifade etti.

5 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 6

Kendi çalışma hayatından örnek veren Uğurlu, "Benim dernek başkanı olarak 10 bin prim günüm var. Yanımda 6 bin günle emekli olmuş arkadaşlarımla beraber çalışıyorum, ama ben 15 sene daha bekleyeceğim. Bu hiçbir vicdana, hiçbir yasaya, hiçbir ekonomiye sığmaz" dedi.

6 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 7

SGK’nın son yıllarda kâr eden bir kurum olduğunu belirten Uğurlu, Orta Vadeli Plan (OVP) gibi gerekçelerle bu sorunun üstünün örtülemeyeceğini savundu.

7 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 8

Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşların basında yer alan spekülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirten Uğurlu, tek resmi kriterin Resmî Gazete olduğunu vurguladı.

8 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 9

Rehavete kapılmadan mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten Uğurlu, "Kademeli emeklilik şu an bu ülkenin en büyük gündemi ve en büyük adaletsizlik sorunlarından birisidir. Yaklaşık 4,5 haneyi ve ailesiyle birlikte 12 milyonluk bir oy potansiyelini ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

9 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 10

İktidar ve bakanlık kapılarının kendilerine açıldığını ancak yetkililerin sorunu sözlü olarak kabul etmesine rağmen somut bir adım atmadığını dile getiren Uğurlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

10 11
EMADDER Başkanı tarih verdi: Erdoğan’ın masasındaki kademeli emeklilik planı - Resim: 11

"Biz sadaka ya da lütuf istiyormuş konumuna düşürülmekten çok rahatsızız. Bizler kendi hakkımızı istiyoruz. Kademeli emeklilik sorununu görmeyen iktidara kademeli emeklilik bekleyenler kesinlikle oy vermeyecek. Vatandaş olarak elimizdeki tek argüman oyumuzdur. Muhatap bulana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro