Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki çalışmaya ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma organizasyonu gerçekleştirdi. Günün idmanı, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Yarını dinlenerek geçirecek siyah-beyazlı ekip, Midtjylland karşılaşmasının hazırlıklarını 26 Temmuz Pazar sabahı yapacağı antrenmanla sürdürecek.