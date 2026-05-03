Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan orta ve bitiricilik çalışmalarıyla sona erdi.

Merhum tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın ailesi antrenmanı ziyaret ederek oyuncularla bir araya geldi. Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafı çekildi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.