Şampiyonluk yolunda büyük avantaj sahibi olan Galatasaray, kazanması durumunda kupaya uzanacağı kritik müsabakada Samsunspor’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Ünlü astroloğun aylar önceki kehaneti işliyor: Galatasaray şampiyonluğu Fenerbahçe'ye mi kaptıracak?
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son haftalara girilirken nefes kesen bir viraja girdi. Galatasaray’ın kaybettiği, Fenerbahçe’nin ise kazandığı haftanın ardından puan farkının 4’e inmesi, Astrolog Can Aydoğmuş’un aylar önce dile getirdiği "sürpriz şampiyonluk" kehanetini akıllara getirdi.Derleyen: Haber Merkezi
Sarı-kırmızılı ekibin bu beklenmedik kaybını fırsata çeviren Fenerbahçe ise Başakşehir engelini 3-1’lik skorla aşarak aradaki farkı 4 puana indirdi.
Bu sonuçlar, ligin bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışına yeni bir boyut kazandırdı.
Ligdeki dengelerin değişmesiyle birlikte, Astrolog Can Aydoğmuş’un geçmişte yaptığı açıklamalar sosyal medyada ve futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.
Aydoğmuş, aylar öncesinden yaptığı öngörüde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray son iki maçını kaybedecek ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe şampiyon olacak."
Galatasaray’ın son haftada aldığı mağlubiyetin ardından bu kehanetin ilk ayağının gerçekleşmiş olması, "Mucize bir geri dönüş mü geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Sezonun final bölümüne girilirken her iki takımın taraftarları da nefesini tutmuş durumda. Puan farkının erimesiyle birlikte hata payı kalmayan lider Galatasaray ve takibi sürdüren Fenerbahçe için kalan her dakika büyük önem taşıyor.
Futbolseverler, bir yandan sahadaki performansı takip ederken diğer yandan Aydoğmuş’un çok konuşulan iddiasının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor.
Süper Lig'de heyecan, kalan haftalarda oynanacak kritik karşılaşmalarla zirveye taşınacak.