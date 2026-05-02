Beşiktaş, dün oynanan Süper Lig maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 2-0'lık galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.