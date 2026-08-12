Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacakları rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'AVRUPA'DA HER MAÇ SAVAŞ GİBİDİR'

İlk maçı 1-0 kazanmalarının ufak da olsa bir avantaj sağlayacağına dikkat çeken Italiano buna rağmen kolay bir maç olmayacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gerçekten çok çok önemli bir maç olacak. Hepimiz farkındayız. Sezona başlamamızın üzerinden çok süre geçmedi ama en önemli maçımıza çıkıyoruz. Küçük bir avantajımız var ama Avrupa'da kolay maç yok. Her maç savaş gibidir, her maçın hikayesi farklıdır. Taraftarlar çok güzel bir Beşiktaş görecek. Kaliteli bir takım izleyeceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım göreceğiz. Umarım her şey güzel gider ve galibiyetle kapatırız."

'TAKIMDA BİR AÇLIK VAR BUNU GÖRÜYORUM'

Bireysel performanslardan çok takım halinde gösterdikleri duruştan etkilendiğini söyleyen Italiano, "Bu bir takım işi. Savunmamızdan gerçekten mutluyum, rakibe hafif ve yumuşak olduğu hissiyatını vermiyor. Takımdaki kimse gol yemek istemiyor. Takımda bir açlık var, bunu görüyorum. Burada sadece defans ve kaleciden bahsedemeyiz. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek." ifadelerini kullanarak savunma performansından memnuniyetini dile getirdi.

'HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLIDIR'

İlk maçta eksik kaldıktan sonra çift forvete dönmesi ve bu hamleyle maçı kazanmaları hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Her maç, her pozisyon farklıdır. İlk maçta düşündüğüm şey şuydu, maç 0-0'tı, savunma yapmak daha riskli olacaktı, o yüzden çift forvete döndüm. Yakalayacağımız 1-2 şans olursa daha fazla şansımız olur diye düşündüm. Şanslıydık. 10 kişi oynamak gerçekten çok zordur, acı çekmeniz gerekir. Topu kazanınca topu daha iyi tutmak için bu kararı verdim. Şanslıydık, golü bulduk. Mustafa, Semih, Oh'un performansından mutluydum. 10 kişi kalınca tırnaklarınızla kazımalısınız, çok çalışmalısınız. Böyle de oldu. Bundan sonraki maçlarda 10 kişi kalınca farklı bir şey yapacağım, bilemezsiniz, her maçın hikayesi farklıdır." diye konuştu.

'MAÇIN DURUMUNA GÖRE SÜRE ALABİLİR'

Ayrıca Leandro Trossard'ın yarın oynayıp oynamayacağıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan tecrübeli teknik adam Belçikalı yıldızın son durumu hakkında şunları söyledi:

"Her idmanda daha da gelişiyor ve kendini gösteriyor. Yarın umarım süre alacak. Maçın durumuna göre bir karar vereceğiz, umarım gereken süreyi alabilir. Kendisi mükemmel bir oyuncu ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil. Yavaş yavaş bize katkı verecek."