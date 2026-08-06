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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara'nın kırmızı kart görmesiyle son bölümde 10 kişi mücadele etmesine rağmen Semih Kılıçsoy'un golüyle galibiyete uzandı.

OUATTARA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Yeni transfer Kassoum Ouattara, Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de görev alarak siyah-beyazlı formayla ilk kez maça ilk 11'de başladı.

İLK YARIDA DİREK ENGELİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk tehlikeyi 7. dakikada Hyeongyu Oh'un vole vuruşuyla yarattı.

38. dakikada Orkun Kökçü'nün uzaktan şutu direğin dibinden auta giderken 41. dakikada Oh'un sert vuruşu üst direkten döndü.

Ev sahibi ekip ise 43. dakikada gole çok yaklaştı. Horak'ın şutunda kaleciyi geçen topu Emirhan Topçu çizgiden çıkararak Beşiktaş'ı mutlak bir golden kurtardı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA BASKIYI ARTIRDI

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, 48. dakikada Cerny ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

54. dakikada bu kez Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Zadrazil başarılı olurken, siyah-beyazlılar oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı.

OUATTARA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 71. dakikasında Kassoum Ouattara, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10 kişi kalan Beşiktaş, kalan bölümde savunma güvenliğini korurken fırsat kollamaya devam etti.

SEMİH KILIÇSOY SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 80'i gösterdiğinde oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, ayağının tozuyla fileleri havalandırdı.

Genç golcünün kaydettiği gol, Beşiktaş'a deplasmanda altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı ekip, Çekya'dan 1-0'lık avantajla dönerken turu geçecek ekibi belirleyecek rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş, taraftarı önünde alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikle adını play-off turuna yazdırma fırsatına sahip olacak.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Hradec Kralove:Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera

Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, İlhan, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

HRADEC KRALOVE 0-1 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Horatiu Fesnic'in ilk düdüğüyle Hradec Kralove-Beşiktaş maçı başladı.

SALİH'İN ORTASINDA OH'TAN VOLE

7' Salih Özcan'ın içeri çevirdiği topa Oh'un vole vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

10' Beşiktaş'ın hızlı atağında topla buluşan İlhan Olaitan'ı gördü ancak Hradec Kravole savunması son anda araya girdi. Ters vuruşta kaleye yönelen topu Zadrazil son anda kornere çeldi.

SLONCIK ŞANSINI DENEDİ

12' Sloncik'in ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

ÖNDE BASKI SONUÇ GETİRDİ AMA OH İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

16' Önde baskıyla topu kapan Olaitan ceza sahası içerisine çevirdi. Oh istediği gibi vuramadı ve top çerçeveyi bulmadı.

BEŞİKTAŞ ORKUN İLE GOLE YAKLAŞTI

38' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direk dibininden dışarı çıktı.

OH'UN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

41' Ceza sahası önünde topla buluşan Oh rakibinden sıyrılarak kaleye adeta füze gönderdi. Kaleci Zadrazil'in çaresiz kaldığı pozisyonda top üst direğe çarptı.

EMİRHAN TOPÇU GOLÜ ÖNLEDİ

43' Hradec Kralove atağında Horak'ın şutunda Nübel'i geçen topu Emirhan çizgide çıkararak golü önledi.

İLK YARI SONUCU: HRADEC KRALOVE 0-0 BEŞİKTAŞ

CERNY ÇOK NET BİR POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

48' Orkun'un ceza sahası dışındna çektiği şutta Zadrazil'in köşeden çıkardığı topu Cerny kale önünde tamamlamak isterken yan ağlara nişanladı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı.

ORKUN'UN ŞUTUNU ZADRAZIL SON ANDA ÇIKARDI

54' Sağ kanattan Cerny'nin çevirdiği topa yayın üzerinden Orkun gelişine vurdu. Zadrazil son anda topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ OYUNU RAKİP KALEYE YIKTI

65' Beşiktaş ikinci yarıda oyunu iyiden iyiye rakip kaleye yıkarak gol arıyor. Hradec Kralove kalabalık şekilde savunmada bekliyor.

NUBEL HARİKA KURTARIŞLA GOLE İZİN VERMEDİ

69' Hradec Kralove tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisindeki net pozisyonda Nübel harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ SAHADA 10 KİŞİ KALDI: OUATTARA KIRMIZI KART GÖRDÜ

71' Beşiktaş'ta Ouattara yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ SEMİH KILIÇSOY İLE ÖNE GEÇTİ

80' Semih Kılıçsoy oyuna girdikten sonra ayağının tozuyla golü atarak 10 kişi mücadele eden takımını öne geçirdi.

NUBEL KALESİNDE DEVLEŞTİ

86' Ceza sahası dışından gelen sert şutta Nübel iki hamlede topun sahibi oldu.