Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Dalbatan bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Dalbatan yaklaşık 5 yıl önce açtığı hesapta toplam işlem tutarının 2 bin 500 TL'yi bulmadığını belirterek hiçbir kuponda da Beşiktaş'ın olmadığını vurguladı.

'TEK BİR BEŞİKTAŞ MAÇI DAHİ YER ALMAMIŞTIR'

Hakan Dalbatan'ın açıklaması şu şekilde:

"TFF tarafından PFDK’ye sevk edildiğimin açıklanması ve tarafıma bildirim yapılması nedeniyle avukatlarım marifetiyle yasal yollara müracaat edecek olmakla beraber kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma kararı aldım.

Yaklaşık beş yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı, yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır. O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup, konuyu kumar anlayışından çıkarıp, asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim. Dolayısıyla kazanılması olası kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamış kupon tutarları da simit parası seviyelerinde kalmıştır.

Bu hesaptan çok az sayıda işlem yapılmış olmakla beraber, sevk evrakında belirtildiği gibi işlemlerin toplam tutarı 2 bin 500 TL nı bulmamış ve bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır. Küçük rakamlarla işlemler yapılmış, hesaptan hiçbir zaman para çekilmemiş ve amacı ekonomik olmayan bu hesap, yöneticiler bakımından gerekli mevzuatla bağdaşmadığını öğrendiğim anda ve uzun bir süre önce kapatılmıştır.

Bu bilgileri, hesabın kullanım biçimini ve işlem boyutunu şeffaf şekilde paylaşmamın nedeni anlaşılacağı üzere “kazanç amaçlı-bağımlılık” şeklinde eylemde bulunulmadığının net şekilde ifade edilmesidir.

Hesap kayıtları ve doğrulanabilir bilgiler çerçevesinde konunun arz ettiğim şekilde gerçekleştiği sabittir.

Hayatımın tüm aşamalarında yasalara saygılı ve illegaliteden uzak yaşamış kumar illetinin her şekil ve seviyesine karşı duruş sergilemiş bir birey olarak tekrar ifade etmek isterim ki o dönemde çevremdeki çocuklarımızın yanlış yollara sapmaması ve kontrolüm altında bulunmaları adına takındığım tavrın bugün de arkasındayım."