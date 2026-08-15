Beşiktaş, futbolu bırakma kararı alan takımın sembol isimlerinden Necip Uysal için özel bir veda töreni düzenleyeceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, uzun yıllar formasını giyen ve kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli futbolcuyu Eyüpspor maçı öncesinde taraftarıyla buluşturacak.

BEŞİKTAŞ'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, altyapıdan yetişerek kulüp tarihine adını yazdıran Necip Uysal'ın 22 yıl önce başlayan yolculuğunun sona erdiği belirtilirken, 10 kupayla taçlanan kariyeri için teşekkür edildi. Açıklamada, veda töreninin Eyüpspor karşılaşması öncesinde statta gerçekleştirileceği duyuruldu.

16 YILI AŞKIN SÜRE SİYAH-BEYAZLI FORMAYI GİYDİ

2008 yılında Ertuğrul Sağlam döneminde A takıma yükselen Necip Uysal, ilk resmi maçına 24 Ekim 2009'da Eskişehirspor deplasmanında çıktı. O tarihten bu yana Beşiktaş formasını 16 yılı aşkın süre taşıyan deneyimli futbolcu, kulübün unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

466 MAÇ, 8 KUPA

Beşiktaş kariyerinde tüm kulvarlarda 466 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol kaydetti. Siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak toplam 8 kupa kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA REKOR SAHİBİ

76 karşılaşmayla Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında en fazla forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduran Necip Uysal, kariyeri boyunca stoper, bek ve orta saha başta olmak üzere birçok farklı pozisyonda görev yaptı.

18 TEKNİK DİREKTÖR, 6 BAŞKAN GÖRDÜ

Siyah-beyazlı ekipte tam 18 farklı teknik direktörle çalışan Necip Uysal, Yıldırım Demirören'den Serdal Adalı'ya kadar 6 farklı başkan döneminde forma giydi. Uzun yıllar kaptanlık pazubendini taşıyan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından eski formuna ulaşmakta zorlandı.

TARAFTARLARDAN VEDA TEPKİSİ

Beşiktaş'ın ayrılık açıklamasının ardından çok sayıda taraftar sosyal medyada Necip Uysal'a daha görkemli bir veda yapılması gerektiğini savundu. Eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup da yaptığı paylaşımda, "Necip Uysal bu kulübün sadece bir futbolcusu değil, bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir." ifadelerini kullanarak deneyimli futbolcuya destek verdi.