Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

ARDA TURAN GÜNDEME GELDİ

Birçok teknik adamı değerlendiren siyah beyazlı yönetimin yerli isimlere öncelik verdiği öğrenilirken gündeme Shakhtar Donetsk'i ilk sezonunda Ukrayna şampiyonu yapan Arda Turan geldi.

SHAKHTAR İLE SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Serdal Adalı yönetiminin Arda Turan ihtimalini değerlendirdiği ve genç teknik adamın takımın başına geçmesine pozitif bakıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Arda Turan cephesine ulaştığını ifade eden Süzgün, 39 yaşındaki çalıştırıcının şimdilik Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığını aktardı. Arda Turan'ın Shakhtar'da mutlu olduğu ve olası bir ayrılık durumunda da Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

Yine de Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Arda Turan için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.