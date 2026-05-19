Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte teknik kadroda önemli değişiklikler yaşanıyor.

SERGEN YALÇIN VE SERKAN REÇBER AYRILDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasından sonra Serkan Reçber de dün geç saatlerde sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajıyla Futbol Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ ÖNDER ÖZEN İLE ANLAŞMAYA VARDI

Kısa süre içerisinde teknik direktörlük koltuğunu doldurmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi ilk olarak Sportif Direktörlük görevi için Önder Özen hamlesi yaptı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sportif Direktörlük konusunda Önder Özen ile prensip anlaşmasına vardı.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Daha önce 2013-2014 yıllarında Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen siyah beyazlı kulübe dönmeye hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.