Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinden Beşiktaş'a transfer sürecine kadar birçok konuya değinen 23 yaşındaki orta saha, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'le yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı.

'BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR TAKIM VE BÜYÜK BİR KULÜP'

Türkiye'ye gelmeden önce Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'ten bilgi aldığını söyleyen Miretti, iki futbolcunun da kendisine Beşiktaş ve İstanbul hakkında olumlu şeyler anlattığını belirtti.

Miretti, "Son günlerde Kenan ve Çelik'le biraz konuştum. İkisi de İstanbul'un çok güzel bir şehir, Beşiktaş'ın ise büyük bir takım ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğini anlattı; yani beni bu konuda o hazırladı. Kısacası, Beşiktaş ve camia hakkında bana çok güzel şeyler söylediler." ifadelerini kullandı.

İtalya dışında ilk kez forma giyeceğini hatırlatan Miretti, İstanbul'u keşfetmeye başladığını ve yeni hayatına başlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

'BENİ KADROSUNDA ÇOK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Beşiktaş teknik direktörüyle henüz hangi pozisyonda oynayacağı konusunda görüşmediğini belirten İtalyan futbolcu, "Beni kadrosunda çok istediğini biliyorum; buraya geldiğimde kulüpteki herkes bunu bana söyledi. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Kendisini teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Bu nedenle buraya gelme kararımda çok önemli bir etken oldu." dedi.

'HER POZİSYONDA OYNAMAYA HAZIRIM'

Sahada kendisini en rahat hissettiği bölgeyi de açıklayan Miretti, asıl pozisyonunun İtalya'da "mezzala" olarak adlandırılan 8 numara olduğunu ifade etti.

Orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabileceğini vurgulayan Miretti, kariyeri boyunca 10 ve 6 numara pozisyonlarında da oynadığını belirterek, "Bu rollerin hepsini üstlenebileceğimi düşünüyorum ve her pozisyonda oynamaya hazırım." şeklinde konuştu.

İDOLÜ NEDVED, ANTRENMANLARA XAVI FORMASIYLA GİDİYORDU

Juventus altyapısındaki yıllarından da bahseden Miretti, çocukluk döneminde antrenmanlara Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi'nin formasıyla gittiğini anlattı.

İdolünün ise Juventus'un eski yıldızı Pavel Nedved olduğunu söyleyen Miretti, çocukken saçlarını Çek futbolcu gibi uzattığını belirtti.

Genoa'da geçirdiği dönemin gelişiminde önemli rol oynadığını da ifade eden Miretti, eski kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti.

Yeni takımının formasını giymek için sabırsızlandığını belirten İtalyan futbolcu sözlerini, "Merhaba Beşiktaş taraftarı! Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Statta görüşürüz! Hepinize sevgiler." diyerek tamamladı.