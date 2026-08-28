Beşiktaş, transfer döneminde orta saha hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Juventus forması giyen Fabio Miretti’nin transferini resmen açıkladı.
KAP’A BİLDİRİLDİ
Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yeni transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, İtalyan futbolcuyu kadrosuna kattığını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de duyurdu.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
BEŞİKTAŞ’TAN ORTA SAHAYA TAKVİYE
Fabio Miretti transferiyle Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta sahadaki alternatiflerini güçlendirmiş oldu.
İtalyan futbolcunun kısa süre içinde takıma katılarak siyah-beyazlı formayla çalışmalara başlaması bekleniyor.