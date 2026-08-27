Beşiktaş peş peşe yaptığı transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, Juventus'tan anlaşmaya vardığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi de İstanbul'a getirdi.

MIRETTI: 'AŞİNA OLDUĞUM RENKLER'

Siyah beyazlı formayı sırtına geçirerek Beşiktaş'ın gelenekselleşen kartal pozunu veren Miretti'nin ilk sözleri şu şekilde:

"Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Kulüpteki herkes ve hocamız, gelmemi çok istedi. Kulübün başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Formamızın renkleri çok güzel. Geçmişte de çok sayıda giydiğim ve aşina olduğum renkler. Formamızı da çok beğendim."