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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağ kanat transferinde Ernest Poku'yu kadrosuna katarak mutlu sona ulaşan Beşiktaş şimdi de orta sahasını önemli bir isimle güçlendiriyor.

ERNEST POKU'NUN ARDINDAN MIRETTI DE GELİYOR

Siyah beyazlı kulüp, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyururken Juventus'tan 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Miretti ve kulübü Juventus ile her konuda prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, oyuncunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul'da olacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ: 'MIRETTI 16:45'TE İSTANBUL'DA OLACAK'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.