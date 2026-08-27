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Kaynak: Haber Merkezi

Menajer Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Akış hakkında, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Şüpheli Akış, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menejer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır."