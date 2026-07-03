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Süper Lig ekibi Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlıların gündemindeki Leandro Trossard için Arsenal’e yaptığı teklif ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Belçikalı yıldız futbolcu Leandro Trossard için İngiliz ekibi Arsenal’e 18+2 milyon euro teklif sundu.

31 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerini sürdüren Beşiktaş’ın transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

TROSSARD'IN SEZON RAKAMLARI

Belçika Milli Takımı’nın da önemli isimleri arasında yer alan Trossard, Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.