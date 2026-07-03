Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı
Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu
TÜİK'in Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Temmuz'da uygulanacak tavan kira artış oranı belli olduAykut Metehan
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Buna göre Haziran'da enflasyon %0,99 olarak gerçekleşti
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Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı da belli oldu
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Temmuz ayında tavan kira artış oranı %32,03 oldu
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Temmuz ayında 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,03 olarak gerçekleşti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış sınırı olarak dikkate alınıyor
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Böylece 25 bin lira kira ödeyenler tavan fiyat zammı ile birlikte 33 bin 7 TL ödeyecek
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30 bin lira kira ödeyenlerin ödeyeceği kira tutarı ise 39 bin 609 TL olacak.
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