Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu

Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Temmuz'da uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı

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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 2

Buna göre Haziran'da enflasyon %0,99 olarak gerçekleşti

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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 3

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı da belli oldu

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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 4

Temmuz ayında tavan kira artış oranı %32,03 oldu

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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 5

Temmuz ayında 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,03 olarak gerçekleşti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış sınırı olarak dikkate alınıyor

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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 6

Böylece 25 bin lira kira ödeyenler tavan fiyat zammı ile birlikte 33 bin 7 TL ödeyecek

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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu - Resim: 7

30 bin lira kira ödeyenlerin ödeyeceği kira tutarı ise 39 bin 609 TL olacak.

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